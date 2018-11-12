UAEA: İran anlaşmaya uyuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın sınırları içinde faaliyetlerini yürüttüğünü açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UAEA merkezinden anlaşamaya taraf ülkelere gönderilen son 4 aya ilişkin raporda, İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiği ifade edildi.

Raporda, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan kilit sınırlamalar içinde hareket ettiği bildirildi.

UAEA raporunda, ajansın ziyaret etmesi gereken İran'daki tüm sahalara erişebildiğinin altı çizilerek, müfettişlerin İran'ın ağır su ve düşük zenginleştirilmiş uranyum stoklarının sınırları içinde kaldığını doğruladığı bilgisi aktarıldı.

Viyana'da 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasına, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve ABD'nin yanı sıra Almanya taraf ülkeler olarak imza atmıştı.

ABD'nin geçen mayıs ayında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve daha sonra bu ülkeye yönelik hayata geçirdiği yaptırımlar başta İran ve anlaşmaya taraf ülkeler olmak üzere dünya genelinde tartışmalara neden olmuştu.