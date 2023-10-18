UCM Gazze'deki saldırıyla ilgili harekete geçti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'deki durumla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda İsrail ve Filistin'deki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olanların UCM Savcılık Ofisi'ne (OTP) bildirimde bulunabileceği belirtti.

UCM, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "UCM'nin Roma Statüsü uyarınca Savcılık Ofisi (OTP), mahkemenin yetki alanına giren suçlarla (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı) ilgili olarak herhangi bir kaynaktan kendisine sunulan bilgileri analiz edebilir" ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ayrıca, Filistin'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bildirimde bulunmak isteyenler için link paylaşıldı. Söz konusu linkteki formun "iletişim" olarak da bilinen bu tür bilgileri, UCM Savcılık Ofisi'ne isimsiz veya isimli olarak göndermek için kullanılabileceği kaydedildi.