İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı'ndan istifa

İran'da ekonomik krize koşut hükümette ayrılma rotasına giren yetkililerin arasına, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi de girdi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

50 GÜN SONRA DUYURDU

1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu istifa mektubunu bugün sosyal medya hesabından paylaşan Abbas Ahundi, kentsel dönüşümle ilgili verimli çalışma yürütemediğindan ve hükümetin piyasalara çok fazla müdahale ettiğinden yakındı.

Yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 'görevine devam etmeyi etik bulmadığını' ifade eden Ahundi, yasalara bağlılık, mülkiyet hakkına saygı ve rekabetçi piyasa ekonomisinin hiçbir koşulda zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

"DAHA UYUMLU BAKANLARLA ÇALIŞMAK HAKKINIZDIR"

Ancak hükümeti ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle tüm bu ana ilkeleri ihlal etmekle suçlayan bakan, Ruhani'ye hitaben "Daha uyumlu bakanlarla çalışmak hakkınızdır" dedi.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Geçtiğimiz temmuz ayında, İran Merkez Bankası Başkanı değişikliğine gitmiş olan Ruhani'nin kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden alınmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 01:55