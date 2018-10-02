Ülkede yaşanan sorunlar nedeniyle halktan özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülke genelinde açılan bin 700 okul açılışı münasebetiyle düzenlenen programdaki konuşmasında, "Ülkeye psikolojik baskı uyguluyorlar. Bazıları da bu baskıdan faydalanmaya çalışıyor. Bazı eksiklikler ve sorunlar nedeniyle milletimizden özür diliyorum." dedi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Cihangiri ülkesinde yaşanan sorunların bir kısmının doğru program yapmamaktan kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 11:24