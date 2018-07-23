Uluslararası Adalet Divanı Katar'ı haklı buldu

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmetti

Uluslararası Adalet Divanı Katar'ı haklı buldu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmetti

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 17:04
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