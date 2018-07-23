Uluslararası Adalet Divanı Katar'ı haklı buldu

Dünya Bülteni Haber Merkezi
Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmettiGüncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 17:04
Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmetti
Dünya Bülteni Haber Merkezi
Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmettiGüncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 17:04