Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e 2 ayda yaklaşık 22 bin Afrikalı göçmen geldi

IOM Yemen Ofisi, Aralık 2022 ve Ocak 2023'te ülkeye gelen göçmen sayısına ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, Yemen'e Aralık 2022'de 10 bin 620, Ocak 2023'te ise 10 bin 707 Afrikalı göçmenin giriş yaptığı ifade edildi.

Göçmenlerin yüzde 97'sinin Etiyopyalı, yüzde 3'ünün ise Somalili olduğu aktarılan raporda, bunların yüzde 77'sinin erkek, yüzde 5'inin kadın, yüzde 15'inin çocuk, yüzde 3'ünün ise genç kız olduğu bilgisi verildi.

Yemen, yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşa rağmen Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı göçmenler için önemli bir güzergah olmayı sürdürüyor.