Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e 2022'de 67 binden fazla Afrikalı göçmen geldi

Yemen'e bu yıl 67 binden fazla Afrikalı göçmenin geldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Ofisi'nden "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, bu yıl yaklaşık 67 bin 500 göçmenin Afrika Boynuzu coğrafyasından Yemen'e ulaştığı kaydedildi.

Takip sistemlerinin göç hareketlerini izlediği ifade edilen açıklamada, ülkeye günlük göçlerin olduğu belirtildi.

İOM Yemen Ofisi, bölgeye gelen kişilerin himayesi ve onlara yardım edilmesi konusunda daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 8 yıldır iç savaş yaşanmasına rağmen Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali'den olmak üzere Afrika Boynuzu coğrafyasından göçmenlerin yöneldiği bir bölge olmayı sürdürüyor. Söz konusu göçmenlerin Yemen'e geliş sebebinin ise Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'dan daha uygun hayat şartlarına ulaşmak olduğu belirtiliyor.