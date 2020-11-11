Uluslararası İslami Yardım Vakfı İdlib'de ücretsiz açık kalp ameliyatı yapacak

İç savaşın sürdüğü ülkede, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef almasıyla, bölgedeki sağlık imkanları büyük ölçüde yok oldu.

En temel tedavilerin bile yapılamadığı ülkede birçok sivil, sağlık imkanlarının yetersiz olması nedeniyle hayatını kaybediyor.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı, bu ihtiyaca cevap vermek için bölgede sağlık çalışmalarına hız verdi.

Vakıf, iç savaşın başından beri ülkeye tıbbi ekipman ve ilaç ulaştırdı. Gezici sağlık tırları, sağlık ocakları ve diyaliz merkezleri de oluşturarak yarısından fazlasının kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 500 bin sivile sağlık imkanı sundu.

İngiltere merkezli yardım vakfı, son olarak İdlib'in Kah köyünde kurdukları kardiyoloji merkezinde ilk etapta durumu acil olan 100 kişiye açık kalp ameliyatı yapacak.

Ameliyatlar başladı

Islamic Relief Kardiyoloji Merkezi'nin kurucularından Kalp Cerrahı Dr. Halit Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'nin ilk ücretsiz açık kalp ameliyatını gerçekleştirdik. İslamic Relief Türkiye, insanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için büyük çalışmalar yürütmektedir.'' dedi.

Kurdukları kardiyoloji merkezlerinin bölgede ilk ücretsiz kalp sağlığı merkezi olduğunu belirten Abdo, proje sayesinde tedavi için Türkiye'ye gitmesi gerekecek olan kalp hastalarının tedavisinin Suriye'de yapılacağını, yüzlerce hastanın hayatının kurtulacağını ifade etti.

Açık kalp ameliyatı olan 75 yaşındaki Ahmed Said de uzun yılladır kalp hastası olduğunu, tedaviye muhtaç durumda olduğunu söyledi.

Said, "Yıllardır kalp ameliyatına ihtiyaç duyuyordum ve gerekli tıbbi bakımı alamıyordum. Türkiye'ye gitmeyi düşündüm ama gidemedim. Kah bölgesinde yeni kalp sağlığı merkezinin kurulduğunu duyunca hemen merkeze geldim. Ameliyat oldum. Allah’a şükür, iyi durumdayım. Hastaneye ve sağlık personeline sağladıkları hizmet için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA