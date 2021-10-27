Uluslararası şirketler bölgesel merkezlerini Riyad'a taşıdı

Suudi Arabistan, 44 uluslararası şirketin bölgesel merkezlerini başkent Riyad'a taşıdığını açıkladı.

Riyad Kraliyet Komisyonunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgenin en büyük ekonomi kenti olduğu için 44 uluslararası şirket bölgesel merkez olarak Riyad'ı tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Riyad'da düzenlenen "Gelecek Yatırım Girişimi" başlıklı uluslararası konferansta, aralarında PepsiCo, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Unilever, Samsung, Siemens, Dimension Data, Tim Hortons, Halliburton, Philips, Novartis, Johnson Controls ve Schlumberger'in de bulunduğu 44 uluslararası şirketin bölgesel merkezlerini Riyad'a taşıdığı duyuruldu.

Suudi Arabistan, şubat ayı ortalarında 2024 yılından itibaren devlet kurumlarının ve devlete bağlı tüm kuruluşların, merkezi yurt dışında olan yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme yapmayacağını bildirmişti.

Söz konusu karar, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığının 24 uluslararası şirketle bölgesel ofislerini Riyad'da açmalarını öngören anlaşmalar imzalandığını açıklamasından iki hafta sonra alınmıştı.