Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve tıbbi malzemeler gönderilmeye başlandı.

Deprem bölgelerine destek için oluşturulan hava yardım koridorundan Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Haberde, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Umman'ın destek için harekete geçtiği vurgulandı.