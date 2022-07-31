Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güney doğusunda yer alan Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ortadoğu 31.07.2022, 19:16
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismografi Merkezi, 5,5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18:12'de meydana geldiğini kaydetti.
Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi de paylaşıldı.
İran'ın, depremin merkezine en yakın şehrinin 252 kilometre mesafedeki Sistan-Belucistan eyaletinin Sirkan kenti olduğu belirtildi.
Depremde herhangi bir zararın oluşup oluşmadığına dair bilgi verilmedi.
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