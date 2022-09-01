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Umman Denizi'nde deprem

Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ortadoğu 01.09.2022, 18:18
Umman Denizi'nde deprem

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Sismik Bilgi Ağı'ndan yapılan açıklamada, Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Söz konusu bölgede, ağustos ortasından bu yana kayda değer sismik aktivite meydana geldiği vurgulanan açıklamada, ayrıca bu tür depremlerin Katar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
#umman denizi #deprem
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