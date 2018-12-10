Umman hava sahasını İsrail'e açıyor

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in İsrail havayolları El Al'in Umman hava sahasını kullanmasına izin verdiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği ve uluslararası diplomatların davetli olduğu bir toplantıda konuşan İsrail Başbakanı, "Diplomatik haritamız İsrail tarafından üstlenilen diplomatik çabalardan dolayı dramatik bir şekilde değişti" sözlerini kullandı.

Netanyahu Ekim ayının sonunda hiçbir diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail’in son dönemlerde çevre ülkelerle ve özellikle Afrika ile yoğun diplomatik temaslarının olduğu görülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 15:41