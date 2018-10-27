Umman: İsrail-Filistin arabulucusu değiliz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Umman ziyaretinden bir gün sonra Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu-Bölgesel Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, bölge ülkelerinin hak ettikleri gelişimi gösterebilmesine izin vermeyen sorunlardan kurtulmayı ciddi olarak düşünmenin zamanının geldiğini belirtti.

Bin Alevi, "İsrail-Filistin barışındaki başlıca rolümüzü, ABD yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' kapsamında yaptıklarına göre şekillendireceğiz. İsrail ve Filistinliler arasında ara bulucu değiliz. Ama iki taraf arasında yakınlaşma için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin davasının, geçen yüzyılın son yarısındaki tüm sorunların temelini teşkil ettiğini söyleyen Bin Alevi, "Filistin'de barış yolunda ilerlersek, tüm dünya ülkeleri bize destek olacaktır. Aksi halde Filistin halkı şiddetten çekmeye devam edecek." dedi.

Bin Alevi, Filistin'de köklü bir çözüme ulaşılmaması halinde Filistinlilerin asla güvende olmayacağını, Arap bölgesinin hiçbir zaman istikrara kavuşamayacağını ve terörün bitmeyeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Bin Alevi'nin bu sözlerle İsrail'i kastettiği ve Tel Aviv yönetimine ilişkileri geliştirme mesajı gönderdiği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman Sultanlığı'na dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu, Umman Sultanı Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA