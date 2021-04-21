Umman ve Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınında son durum

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 17 kişi yaşamını yitirdi, 1077 yeni vaka kaydedildi ve 1094 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybının 1926'a, vaka sayısının 183 bin 770'e yükseldiği ülkede hastalığı atlatanların sayısı ise 163 bin 750'ye ulaştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1028 yeni vaka tespit edildiğini, 824 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 858'e, vaka sayısının 408 bin 38'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 391 bin 362 olduğu bildirildi.