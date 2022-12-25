Umman'daki "online seçim" bitti
Ummanlıların akıllı telefonlarından oy kullandığı ilk yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.
Ülkedeki 11 ilde seçmenler, üçüncü dönem belediye meclisi seçimlerinde, 27'si kadın 696 aday içerisinden 126 meclis üyesinin belirlenmesi için elektronik ortamda oylarını kullandı.
Seçmenler, İçişleri Bakanlığının başlattığı ve akıllı telefonlarına indirdikleri "Entehib" (Seçiyorum) uygulaması aracılığıyla oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Ülkede yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 19.00'da sona erdi.
İçişleri Bakanlığı daha önce yayımladığı açıklamada, üçüncü dönem belediye meclisi seçimlerinde, yurt içindeki ve dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceğini duyurmuştu.
Umman, ekim ayında da Şura Meclisi seçimlerinde akıllı telefonlarla oy kullanma sistemini devreye alarak bunu Arap dünyasında uygulayan ilk ülke olmuştu.
Körfez ülkesi Umman'da ilk belediye seçimleri 2012 yılında, ikincisi ise 2016 yılında yapılmıştı.