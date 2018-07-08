Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriye’de

ABD’de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Suriye’nin Azez bölgesindeki bazı çocukları muayene etti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) organizasyonuyla Türkiye’ye gelen Öz, Gaziantep’teki temaslarının ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Doç. Dr. Halit Yerebakan ile Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan geçerek, Suriye’ye gitti.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Azez bölgesine geçen Öz, burada Türkiye’nin destekleriyle oluşturulan hastane ve okulları gezdi. Hastanede göz muayenehanesini gezen Öz, cihazları test etmek için AFAD Başkanı Güllüoğlu’dan destek istedi ve Güllüoğlu’nu göz muayenesinden geçirdi.

Hastane bahçesinde Suriye’nin Deyrizor şehrinde evinin bombalanması sonucunda vücudunun büyük bölümünde rahatsızlık oluşan Musenna Asi (13) ile karşılaşan Öz, çocuğun vücudunu inceledi. Bugüne kadar yapılan tedavileri hakkında bilgi edinen Öz, estetik yapılması konusunda da ekibiyle fikir alışverişinde bulunup, çocuğu fotoğrafladı.

Daha sonra civardaki çocuklara hediyeler dağıtan Öz, Yasin ailesinin de evine konuk oldu. Ziyaret sırasında aile fertlerinden Zeynep’in (12) kalbinde delik olduğunu öğrenen Öz, çocuğu muayene etti. AFAD ekiplerinden Türkiye’de tedavisi için destek isteyen Öz, Zeynep’in Türkiye’de ameliyat edilmesine katkı sunabileceğini belirtti.

“Burada binlerce çocuk var”

Dr. Mehmet Öz, Suriye’deki durumu beklediğinden daha farklı bulduğunu bildirdi.

Genç nüfusunun fazla olduğunu vurgulayan Öz, “Burada binlerce çocuk var. Erişkin arkadaşlar da hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor ama Suriye’ye biraz yardım etmezsek bunun cezasını hep birlikte yiyeceğiz. Bu çocuklar belki ileride avukat, doktor olacak veya bizim istemediğimiz sonuçlara gelecek. O yüzden yardımcı olmamız şart.” diye konuştu.

“Buradaki çocuklar için tek kurtuluş Türkiye”

Öz, Suriye’deki bazı çocukları tedavi etmesinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

“Türkiye’de bugün muayene ettiğim kişiler, daha öncede muayene olmuş ama mesela vücudundaki iltihap geçene kadar ameliyat olabilmek için bekliyor. Suriye’de ise 12 yaşındaki çocuğa rastladım kalbinde delik var. Seneler önce gereken yapılsa iyi olacaktı ama edemediler sonra da savaş çıktı. Sonrasında da zaten tedavi edecek kimse yoktu. Açlık ve savaş vardı çünkü. O yüzden biz İnşallah AFAD’ın yardımıyla Türkiye’ye getireceğiz. Türkiye’ye gelirse ameliyat ettirebiliriz ama gelemezse ölecek. Tedavi edebileceğimiz bir delik var kalbinde. Buradaki çocuklar için tek kurtuluş Türkiye.”

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 22:31