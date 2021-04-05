Ürdün'de darbe iddiası! Rusya'dan açıklama var

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de darbe girişimi iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülkede istikrar çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın “Ürdün’de istikrarı ve güvenliği baltalama girişimiyle” ilgili gelişen olayları dikkatle takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Ürdün’ün meşru otoritelerinin ve şahsen Kral 2. Abdullah’ın ülkedeki istikrarı ve düzeni sağlama çabalarını destekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ürdün'de neler oldu?

3 Nisan akşamı Ürdün'de Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ileri sürmüştü.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

AA