Ürdün'de esrarengiz suikast

Ürdün Anti Terör Kurumu eski Başkanı İstihbaratçı General Habis El Hanini Madaba şehrinde buulunan evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ürdün'ün başkenti Amman'a 30 kilometre uzaklıkta Madaba şehrinde yaşayan Hanini'nin saat 16.00 sularında öldürüldüğü açıklandı.

Ebu Heysem adıyla da bilinen 56 yaşındaki Hanini'nin aldığı üç kurşun yarasının ardından öldüğü bildirildi.

Suikasti kimin işlediğine dair resmi kaynaklardan herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Hanini'nin öldürülmesi ile ilgili Ürdün emniyeti ve istihbaratı soruşturma başlattı.

Eski Anti Terör Kurumu Başkanı Hanini'nin özellikle Ortadoğu'daaki radikal gruplara karşı ABD istihbaratıyla yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 12:54