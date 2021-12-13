Ürdün'de İran-Suudi Arabistan görüşmesi

Ürdün, Suudi Arabistan ile İran arasında güvenlik ve bölgesel istikrarın ele alındığı bir diyalog oturumuna ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Ülkenin resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, başkent Amman'da yer alan Güvenlik Araştırmaları Arap Enstitüsünde gerçekleşen oturuma Suudi Arabistan ve İran'dan uzmanların katıldığı belirtildi.

Oturumun ne zaman yapıldığına dair bilginin paylaşılmadığı haberde, "Güvenlik ve teknik konuların tartışıldığı oturumda, füzelerin tehdidi ve mekanizmalarına odaklanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Amman'daki diyalog buluşmasında İran'ın nükleer programının da konuşulduğuna dikkat çekilen haberde, "İran'ın nükleer programı ve nükleer yakıt alanında iş birliği başta olmak üzere bazı alanlarda iki taraf arasında güvenin sağlanması için teknik adımların da tartışıldığı" aktarıldı.

Haberde sözlerine yer verilen Güvenlik Araştırmaları Arap Enstitüsü Genel Sekreteri Eymen Halil, "Oturum karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşti. Katılımcı taraflar da ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge halklarının refahına katkı sağlayacak bölgesel istikrarı güçlendirmeye istekliydi." dedi.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki diyalog oturumuna ev sahipliği yapan Halil, güvenlik ve teknik tavsiyelerin takibi için iki ülkeden katılımcılarla yakın zamanda daha çok oturuma ev sahipliği yapacaklarına işaret etti.

İran devlet medyasında yer alan haberde ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) makamlarıyla bölgesel konulara ilişkin görüşmeler yaptık. Yanlış anlaşılmalar da bir noktaya kadar giderildi. Katar ve Kuveyt ile de iyi ilişkilerimiz var. Bahreyn ile henüz bu yönde bir irtibat kurulmadı." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan, yıllardır İran'ın desteğini alan Yemen'deki Husilerin topraklarına yönelik silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırılarla mücadele ediyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.