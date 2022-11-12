Ürdün'de İsrail'le yapılan "enerji karşılığında su" anlaşmasına karşı gösteri düzenlendi

Dün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün yönetiminin ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözetiminde İsrail ile imzaladığı "enerjiye karşılık su" anlaşmasını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre yürüyüş, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan 'Normalleşmeye Karşı Direniş ve Vatanın Korunması İçin Ulusal Forum' tarafından düzenlendi.

İklim Değişikliği Konferansı esnasında Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde İsrail yetkilileriyle Ürdünlü yetkililer arasında imzalanan suya karşı elektrik anlaşmasına karşı çıkan muhtelif siyasi partiler ve sendikalar da yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar anlaşmanın Anayasanın çiğnenmesi anlamına geldiğini dile getirerek başta Vadi Araba Anlaşması olmak üzere İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaların iptal edilmesini istediler.

Anlaşmaya göre Ürdün, güneydeki Ürdün Çölü bölgesinde kurulan güneş enerjisi sistemiyle elde edilen elektrikten 600MW elektrik vermesine karşılık İsrail de Akdeniz'den çekilerek arıtılan sulardan 200 milyon metreküp su verecek.

Kaynak: Mepa News