Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın yetkileri artırıldı

Ürdün'de meclisten geçen anayasal değişikliklerle kralın yetkileri önemli ölçüde artırıldı.

Ürdün Meclisi'nden geçen ve mevcut kral 2. Abdullah'ın talebiyle gerçekleştiği bilinen anayasa değişikliğiyle kraliyet makamının doğrudan atama ve görevden alma yetkisi önemli ölçüde artırıldı.

İstediğini atayabilecek

Yapılan değişiklikle kral ülkedeki tüm mahkeme başkanlarını ve başmüftüyü tamamen kendi kararıyla görevden alabilecek ve yenisini atayabilecek. Ayrıca zaten kralın elinde olan dilediği zaman meclisi feshetme yetkisinin kullanım imkanının da bu değişiklikle kral lehine kolaylaştırıldığı belirtiliyor.

Oylamaya katılan 130 milletvekilinden sadece 7'sinin bu tasarıya karşı oy kullandığı, muhalif milletvekillerinin Müslüman Kardeşler'in Ürdün kolu sayılan Islah Partisi üyeleri olduğu bildirildi.

Tasarıya karşı oy kullanan Islah Partisi milletvekili Muhammed Ebu Sal'ilik basına yaptığı açıklamada bu değişikliği ülkeyi mutlak monarşiye götürmekle ve meclisi anlamsızlaştırmakla eleştirdi. Yine Islah Partisi'nden değişikliğe muhalif milletvekili Vasfi er-Ravaşdi de "Ürdün Meclisi artık sadece yaz ve kış saatlerine ne gün geçileceğini duyurabilir." diyerek değişikliği eleştirdi.

Ürdün'ün mevcut kralı 2. Abdullah (1962-), 1999'da babası Kral Hüseyin'in (1935-1999) ölümüyle tahta çıkmıştı. Bu değişikliklerle 2. Abdullah'ın daha önce hiçbir Ürdün kralının sahip olmadığı genişlikte yetkilere kavuştuğu bildiriliyor.

Kaynak: Mepa News