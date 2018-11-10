Ürdün'de sel felaketi: 11 ölü

Ürdün'de aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre iki kişi de kayboldu.

Sivil savunma ekipleri ülkenin özellikle orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Daba, Madaba ve Petra bölgelerinde yağışların yol açtığı selde yüzlerce araç mahsur kalırken, sivil savunma ekiplerinin sel sularına kapılan çok sayıda kişiyi kurtardığı öğrenildi. Sel felaketinin yaşandığı turistik Petra kentinde ise 3 bin 500 turistin tahliye edildiği kaydedildi.

Ordu birlikleri de sel felaketinin ardından arama kurtarma operasyonlarına bazı birlikleriyle destek oldu.

3 HAFTA ÖNCE DE SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Öte yandan yaklaşık 3 hafta önce Ürdün’ün Ölüdeniz (Lut Gölü) bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 14’ü öğrenci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti. Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile Eğitim Bakanı Azmi Muhafaza, Ölüdeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından 1 hafta önce istifa etmişti.