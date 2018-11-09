Ürdün'de sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

Ürdün'de aşırı yağışların neden olduğu sel sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede etkili olan yağışlardan dolayı oluşan selde, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Guneymat ayrıca, bölgede havadan arama ve keşif faaliyetlerinin sürdüğünü ve ekiplerin mahsur kalan 60 kişiyi kurtardığını aktardı.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü İyad el-Amr da, sivil savunma ekiplerinden bir dalgıcın hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 8'e yükseldiğini kaydetti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA da Silahlı Kuvvetler'in, sel felaketinin ardından arama kurtarma operasyonları için takviye sağladını duyurdu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Guneymat daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Medeba ilinin Daba bölgesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk ikisi kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sel felaketinin yaşandığı turistik Petra kentinde ise 3 bin 500 turistin tahliye edildiği kaydedildi.

Öte yandan yaklaşık 3 hafta önce Ürdün'ün Ölüdeniz (Lut Gölü) bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 14'ü öğrenci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti. Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile Eğitim Bakanı Azmi Muhafaza, Ölüdeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından 1 hafta önce istifa etmişti.

Kuveyt'te de bir kişi hayatını kaybetti

Kuveyt'te de aşırı yağışların neden olduğu selde Mısırlı bir kişinin sulara kapılması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kuveyt İtfaiyesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da ülkenin güneyini vuran selin ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye ait cesedin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, cesedin kimliğinin belirlenmek üzere, ilgili kurumlara teslim edildiği belirtildi.

Kuveyt Başbakanı Cabir Mubarek el-Hamed es-Sabah, daha önce yaptığı açıklamada, yağışların neden olduğu selin ardından tüm bölgelerde durumu yakından takip ettiklerini duyurmuştu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 01:26