Ürdün'de şiddetli yağışlar

Ürdün Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, güney ve orta kesimler başta olmak üzere ülke genelinde yağan şiddetli yağmur bazı bölgelerde sele neden oldu.

Lut Gölü'ndeki Panorama Yolu'nda aşırı yağış sonucu kaya ve toprak kaymaları meydana geldi. Duruma yetkili makamlar müdahale etti.

Ülkenin orta kesimindeki bazı yollar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Ürdün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yağışların, ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde gece saatleriyle birlikte zayıflayacağı, diğer bölgelerde ise devam edeceği belirtildi.