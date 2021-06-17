Ürdün'de Usame el-Acarime gözaltında

Ürdün Meclisinde, Filistin'e destek gösterisinin engellenmesi için elektriğin kesildiğini iddia eden ve milletvekilliği düşürülen Usame el-Acarime, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ürdün haber ajansı PETRA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Acarime'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılığın iddianamesiyle Acarime'nin gözaltına alındığını belirten Ferraye, gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Ne olmuştu?

Ülke çapında 21 Mayıs'ta elektriğin kesilmesi nedeniyle gösterilerin aksamasına ilişkin Mecliste konuşan Acarime, elektrik kesintisinin Filistin'e destek eylemlerini engellemek için "kasıtlı" yapıldığını iddia etmişti.

Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 6 Haziran'da 130 milletvekilinden 109'unun imzasıyla Acarime'nin üyeliğinin düşürülmesi için düzenlenen olağanüstü oturuma katılan 119 milletvekilinden 108'inin oyuyla Acarime'nin milletvekilliği düşürülmüştü.

Acarime'nin memleketi olan Amman'ın güneybatısındaki Naur bölgesinde protestolar düzenlenirken, Acarime'yi destekleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda emniyet güçlerinden 4 kişi yaralanmıştı.