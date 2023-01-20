Ürdün'de yolsuzluğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a şikayet eden milletvekili görevden alındı

Ürdün Meclisi'nde, Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımların yolsuzluğa karıştığı yönünde açıklamalar yapması sebebiyle bir milletvekilinin görevine son verilmesi için oylama gerçekleştirildi.

Milletvekili Muhammed el Fayiz, Aralık 2022'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a gönderdiği mektupta, "Riyad yönetiminin Ürdün'e yaptığı yardımların yolsuzluk altında çarçur edildiğini" savunmuştu.

Meclis'te milletvekili El Fayiz'in Muhammed bin Selman'a gönderdiği mektupla, "krallığı lekelediği", ve "diplomatik protokolü ihlal ettiğine" hükmedilerek "Ürdün anayasasını ve kanunlarını hiçe saydığı" sonucuna varıldı.

Böylece Muhamme el Fayiz'in milletvekilliğine son verilmiş oldu.

Öte yandan El Fayiz, aralık ayının başlarında Meclis'e istifasını sunmuştu.

"2022 Arab Barometer" anketinde, Ürdün halkının yönetimdeki yolsuzluklardan şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 88'i yolsuzluğun orta veya büyük derecede yaygın olduğunu savunuyor.

ABD'nin bölgedeki yakın müttefiklerinden biri olan Ürdün'ün Washington yönetiminin insani yardımlarına büyük ölçüde bağımlı olduğu biliniyor.

2011'de Arap Baharı'nın başladığı dönemden bu yana halkın Ürdün yönetimine olan güveninin gün geçtikçe daha da azaldığı aktarılıyor.

Kaynak: Mepa News