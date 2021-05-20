Ürdün'den Filistin açıklaması
Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, işgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceklerini söyledi.
Ortadoğu 20.05.2021, 19:11
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, "Kudüslüler uluslararası hukukla korunmuştur ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini savunmak hukuku savunmaktır" dedi.
Kaynak: AA
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