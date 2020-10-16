Ürdün'den İsrail'e baskı çağrısı

Ürdün, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin yeni konut inşa etme planını durdurması amacıyla uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İsrail'in Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da yeni konut inşa etme planını onaylamasını kınadı.

Safedi, İsrail'in bu kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, iki devletli çözümü ve kapsamlı barış tesis etme fırsatlarını yok eden yasa dışı bir adım olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun İsrail'in söz konusu adımlarına açıkça karşı olduğuna dikkati çeken Safedi, barışı ve uluslararası hukuku korumak adına bu planlarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin çarşamba ve perşembe günleri Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararla 2020'nin, Yahudi yerleşim birimi inşaatlarında en yüksek rakamın görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA