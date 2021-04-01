Ürdün'den İsrail'e protesto notası

Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa'daki ihlallerinden dolayı nota verildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, fanatik Yahudilerin, Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınları nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki eylemlerinin, tarihi ve yasal statüko ile uluslararası hukukun yanı sıra Doğu Kudüs'teki işgalci güç İsrail'in yükümlülüklerini açık şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu 144 dönüm alanın tamamının Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğuna dikkati çeken Fayiz, İsrail'in Aksa'ya yönelik eylemlerinin kabul edilemeyeceğini belirterek bu eylemleri kınadı.

Fayiz açıklamasında, Mescid-i Aksa ve çevresindeki alan ile alana girişlerin düzenlemesinin yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkisinde olduğunu vurguladı.

Sözcü Fayiz, Ürdün Dışişleri Bakanlığının işgalci bir güç olan İsrail'e, ihlallerini ve provokasyonlarını durdurması, tarihi ve yasal statüko ile Kudüs Vakıflar İdaresinin yetkisine saygı göstermesi talebiyle resmi kanallar aracılığıyla protesto notası gönderdiğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca uluslararası toplumdan, Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapılması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Fanatik Yahudilerin 27 Mart'ta başlayan ve 3 Nisan sabahına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı süresince Mescid-i Aksa'ya baskınları giderek artıyor. Sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlenen bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.