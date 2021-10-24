Ürdün'den İsrail'e tepki

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Şeria'da yeni yerleşim konutları inşasına onay verme planını kınayarak, Tel Aviv'in bu politikasının iki devletli çözüm ve kapsamlı barış çabalarını baltaladığını bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Şeria'da 3 bin yeni konut inşasını onaylamasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Planın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu kaydeden Ful, İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde yerleşim birimi inşa etme, Filistinlilerin arazilerine el koyma ve Filistinlileri göçe zorlama gibi her türlü yerleşim politikasının hukuksuz olduğunu ifade etti.

Planı kınayan Ful, Tel Aviv'in bu hukuksuz uygulamalarının ateşkes, iki devletli çözüm ve kapsamlı barış çabalarını baltaladığını vurguladı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde en az 3 bin 100 yeni konut inşasına onay vermeyi planlıyor.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.