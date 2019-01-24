Ürdün'den Şam Büyükelçiliğine yeni atama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'ün Şam'daki büyükelçiliğine maslahatgüzar vekili olarak Ürdünlü bir diplomat atanmasına karar verildi" ifadesini kullandı.

Kudat ülkesinin 2011'de patlak veren Suriye krizi sonrasında da Ürdün'ün Şam Büyükelçiliğini açık tuttuğuna işaret ederek, söz konusu kararın Amman'ın izlediği tutum ile uyumlu olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkesinin Suriye'deki krizin başlamasından bu yana Suriyeliler tarafından kabul edilecek, birlik ve beraberliği koruyacak, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis edecek, gönüllü mültecilerin ülkelerine dönüşüne imkan sağlayacak siyasi bir çözümden yana olduğunu ifade etti.

Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği'nde sadece idari personelin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Sputnik