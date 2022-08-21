Ürdün'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sebebiyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.