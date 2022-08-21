Ürdün'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Ürdün, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ortadoğu 21.08.2022, 22:07
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sebebiyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.
Açıklamada, kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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