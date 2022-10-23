Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin meselesinin bölgedeki çatışmanın odak noktası ve çözümün de anahtarı olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Çeşitli sektörlerde iş birliğinin artırılması için çalışma konusunda anlaşan Safedi ile Osman, daha sonra iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında bir iş birliği protokolüne imza attı.

İki bakan, ekonomik iş birliğini artırmak için gerekli anlaşma ve yasal prosedürlerin yanı sıra Akdeniz'de güvenlik ve iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alınacağı ve Ürdün'deki Ölü Deniz bölgesinde yarın başlayacak olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Akdeniz Konferansı'nın hazırlıklarını görüştü.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadelede iş birliğinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Filistin meselesinin, bölgedeki çatışmanın odak noktası ve çözümün de anahtarı olduğunu ifade eden Safedi, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gerilimin ve iki devletli çözüm formülünde ilerleme kaydedilememesinin taşıdığı risklere vurgu yaptı.

Safedi, İsrail güçlerinin, Filistin kentlerine düzenlediği baskınlar ve Filistinlilere yönelik saldırılarının durması gerektiğine işaret etti.

Osmani bu ziyaretle, Ürdün ile Kuzey Makedonya arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 2000 yılından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.