Ürdün geri adım atmıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "El-Bakura ve El-Gamr" arazileriyle ilgili görüşmek için İsrail'den herhangi bir talep almadıklarını ifade ederek, "Ürdün'ün egemenliğini müzakere konusu yapmayacağını" ifade etti.

Safedi, Ürdün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin bu konudaki tasarrufunun egemenlik hakkı olduğunu ifade ederek, İsrail'in, (anlaşmanın) eklerinin sonlandırması hakkında istişare etmek istemesi halinde Ürdün'ün siyasi ve yasal argümanlara sahip olduğunu söyledi.

El-Bakura ve El-Gamr arazilerinin, Ürdün'ün egemenliği altında ve özel statüleri olduğunu vurgulayan Safedi, "Ürdün egemenliğini müzakere konusu yapmaz." dedi.

Safedi, bazı görüşmeler yapılacaksa, bunların, (anlaşmanın) eklerinin nasıl sonlandırılacağına ilişkin olacağını aktararak, "El-Bakura ve El-Gamr arazileriyle" ilgili görüşmek için İsrail'den herhangi bir talep almadıklarını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in, Amman'la "El-Bakura ve El-Gamr arazileri" kira sözleşmesinin yenilenmesi olasılığı hakkında görüşeceğini belirtmişti.

Ürdün ise "El-Bakura ve El-Gamr arazilerini İsrail'e kiralamayı öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldıklarını" açıklamıştı.

El-Bakura ve El-Gamr arazileri

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri'nin doğu sınırında kalan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip. Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde, sınır bölgesinde yer alan Gamr ise 4 kilometrekarelik bir arazi.

Ürdün, 1994 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın 1B ve 1C ekleri gereği El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 25 yıllığına İsrail'e kiralamıştı. Kira süresi 25 Ekim 2019'da bitmesine rağmen o dönem yapılan anlaşma şartları, taraflardan herhangi birinin sözleşmenin bitiminden en geç bir yıl öncesine kadar aksi bir beyanda bulunmaması halinde kira sözleşmesinin otomatik yenilenmesini öngörüyor.

Buna göre, Ürdün'ün sözleşmenin yenilenmemesi yönündeki talebini İsrail tarafına en geç 25 Ekim'e kadar bildirmesi gerekiyordu.

Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlü göstericiler protestolar yapmış, parlamentoda onlarca milletvekili, sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı.

Kaynak: AA