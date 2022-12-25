Ürdün Gümrük İdaresi: Irak sınırından getirilen bir ton uyuşturucu hap ele geçirildi

Konuya dair Ürdün Gümrük İdaresinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak sınırındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nda güvenlik güçleriyle ortaklaşa yürütülen operasyon kapsamında 1 ton ağırlığında 6 milyon captagon hap ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Uyuşturucuların, hurma ezmesi taşıyan iki tırda gizlendiği aktarılan açıklamada, ilk tırda 509, ikinci tırda 483 kilogram hapın yakalandığı kaydedildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerine sahne oluyor.