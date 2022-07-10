Ürdün, İran ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler geliştirmek istiyor

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, İran ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirtti.

Hasavne, BBC Arapça'ya verdiği röportajda, Ürdün'ün İran'a yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün'ün, İran'ın bölgesel meselelere yönelik politikalarını ve bazı bölge ülkelerine müdahalelerini yakından takip ettiğini kaydeden Hasavne, bölge ülkelerinin güvenliğini, "Ürdün'ün güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası" olarak gördüklerine işaret etti.

Başbakan Hasavne, "Ürdün, İran ile diyalog yoluyla bölgede iyi ilişkiler kurma arayışında" ifadesini kullanarak, Ürdün'ün İran ile iyi ilişkiler geliştirebilmesinin, "uluslararası sistemin dayandığı kurallar ve ilkeler çerçevesinde" mümkün olacağına dikkati çekti.

İran'ın, Körfez ülkelerine yönelik tehdit içeren açıklamalarını hatırlatan Hasavne, İran'ın son dönemde bu açıklamaları azaltmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.