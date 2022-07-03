Ürdün: İsrail, Arap NATO'su fikrine dahil değil

Lübnan basınından en-Nahar el-Arabi'ye verdiği röportajda Safedi, son dönemde Arap ülkelerinin yanı sıra İsrail'i de içerdiği öne sürülen ve "Arap NATO'su" olarak adlandırılan bir askeri koalisyonunun kurulmasına ilişkin haberler hakkında yorumda bulundu.

Ürdün'e İsrail'in de parçası olacağı bir askeri savunma sistemi hakkında hiçbir şey teklif edilmediğini ifade eden Safedi, "İsrail'in de parçası olduğu bir bölgesel savunma sistemi söz konusu değil." dedi.

Aynı şekilde Safedi, Suudi Arabistan'da bu ay ortasında düzenlenecek Körfez İşbirliği Zirvesi'nde (KİK) İran'a karşı da böyle bir askeri ittifakın kurulmasının gündemde olmadığını vurguladı.

Ürdünlü Bakan, ülkesinin savunma, terörle mücadele, ekonomik ve sosyal güvenlik gibi diğer tüm benzer konularda Arap ülkelerinin iş birliğini destekleyen teklifleri önemsediğini kaydetti.

Safedi, Beyrut'taki Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının Danışma Toplantısında Lübnan'ın çökmesine izin verilmemesi gerektiğini yineledi.

Lübnan halkının isteklerinden ve siyasi istikrarı karşılayabilecek bir siyasi mekanizmanın kurulmasının öneminden bahseden Safedi, Lübnan-Körfez ilişkilerindeki yumuşama ve Lübnan'dan beklentilere ilişkin olarak ise, "Körfez liderleri Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını söylüyorlar, ancak olgunlaşması gereken konular var. Herkes Lübnan'da gerçekleşmesi istenen iki şeyi bekliyor: Hükümetin oluşumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri." diye konuştu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah 24 Haziran'da, Amerikan CNBC kanalına yaptığı değerlendirmelerde, NATO'ya benzer bir Orta Doğu askeri ittifakının oluşumunu destekleyeceğini söylemişti.