Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta

Kral Abdullah Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinli yetkililer tarafından karşılandı.

Ramallah ziyaretinde Kral Abdullah'a Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de eşlik ediyor.

Abdullah ve Abbas, "bölgedeki gelişmeleri ve Filistin topraklarındaki mevcut koşulları" ele alacak.

Ürdün Kralı 2. Abdullah son olarak 2017'de Filistin topraklarını ziyaret etmişti.