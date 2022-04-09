Ürdün Kralı 2. Abdullah ameliyat için Almanya'ya gidiyor‎

Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.