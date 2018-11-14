Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Pompeo'ya Gazze çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Krallık Divanı, Bakan Pompeo ile salı günü Washington'da bir araya gelen Kral Abdullah'ın Gazze'ye yönelik görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın, Pompeo'ya Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini söylediği ve Filistin halkına koruma sağlanması konusunda da görüştüğü belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bu tırmanışın bölgede daha fazla gerginliğe yol açacağını vurgulayan Kral Abdullah'ın, İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme dayalı, adil ve daimi bir barışın sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini de belirttiği kaydedildi.

- ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Gazze'ye yer verilmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kral Abdullah'ın Gazze Şeridi'nde yaşananlara yönelik ifadelerine yer verilmeyen açıklamada, Bakan Pompeo'nun, Kral Abdullah'a, Ürdün'de gerçekleşen heyelan nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediği ve ABD'nin Ürdün'e olan desteğinin devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Ayrıca, Ürdün ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Pompeo'nun, Ortadoğu'da barış ve istikrarı artırma çabalarından ötürü Kral Abdullah'a teşekkür ettiği ve bölgesel gelişmeler hakkındaki görüşlerini de istediği duyuruldu.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in önceki akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA