Ürdün Kralı Abdullah ile Esed arasında ilk temas

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile iç savaştan bu yana ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ürdün kraliyet sarayından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada liderlerin iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirme yollarını ele aldıkları belirtildi.

Açıklamaya göre Kral Abdullah Esed'e "kuzey komşusunun toprak bütünlüğü ile 'istikrar ve egemenliği' koruma çabalarını desteklediğini bildirdi.

Kral, Suriye'de 2011 yılında başlayan demokrasi yanlısı barışçıl protestolara Esed rejiminin engelleme girişimleri üzerine Beşşar Esed'e görevi bırakması çağrısında bulunmuş ve ülkesi Esed rejiminin yıkılması için mücadele veren Batılı ve Arap güçlere silah temini için bir kanal haline gelmişti.

Ürdün Suriye ile ilişkileri normalleştirmek için hızlı adımlar atıyor

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin sadık müttefiki Ürdün son aylarda Suriye ile olan bağları normalleştirmek için hızlı adımlar atıyor.

Yaklaşık iki hafta önce Ürdün karşılıklı sınır güvenliğinde işbirliği yapmak üzere Suriye savunma bakanını ağırladı.

Amman yönetimi geçen hafta da iki ülke arasındaki Cabir sınır kapısının yatırım ve ticareti arttırmak amacıyla yeniden açılması kararı aldı.

Ayrıca ulusal havayolu şirketi Royal Jordanian tarafından çatışmaların başlamasından hemen sonra askıya alınan Suriye'ye doğrudan uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

İki lider arasındaki bu telefon görüşmesi iç savaşta Suriye içinde Esed'i iktidardan düşürme arayışındaki Batı destekli ana muhalifleri destekleyen Ürdün ile Esed rejimi arasındaki bağların normalleştirilmesinde yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: Euronews