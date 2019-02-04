Ürdün Kralı 'genel af yasasını' onayladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, genel af yasasını onaylayan kararname yayınladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Ürdün Parlamentosunda kabul edilen genel af yasasını onayladı.

Ülkede, 2018 Aralık ayı başından bu yana halk, genel af yasası çıkarılması konusunda talepte bulunuyor.

Halkın maruz kaldığı ekonomik ve sosyal baskılar gölgesinde Kral 2. Abdullah, 13 Aralık 2018'te hükümete, genel af için bir yasa tasarısı çıkarılması talimatı vermişti

Genel af yasa tasarısı, hükümet tarafından 24 Aralık'ta onay aldığı haliyle tepkilere neden olmuş, maddelerinin kapsayıcı olmaması ve af kapsamı dışında kalan istisnaların çokluğu eleştirilmişti.

Ürdün Parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi 21 Ocak'ta, parlamentonun ikinci kanadı Senato 28 Ocak'ta yapılan bazı değişikliklerin ardından genel af yasa tasarısını onaylamıştı.

Kral Abdullah'ın 1999'da yönetime gelmesinden bu yana 3'üncü defa af çıkarılıyor. 1999 ve 2011'deki afların kapsamının şimdiki tasarıdan daha geniş olması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA