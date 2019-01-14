Ürdün Kralı'ndan 10 yıl sonra Bağdat ziyareti

Ürdün Kralı 2. Abdullah resmi ziyaret kapsamında Irak'a gitti. Abdullah'ın 10 yıl sonra yaptığı bu ziyarette ekonomi, ticari ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Ürdün Kralı 2.Abdullah’ın, görüşmelerinde, Bağdat Hükümeti ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı'nda serbest bir sanayi şehri kurulması kararının ardından ekonomi ve ticari işbirliğini teşvik etmenin yanında Basra'dan Ürdün'deki Akabe limanına bir petrol boru hattı genişletme projesini ve terörle mücadele ile istihbarat paylaşımını ele alması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar