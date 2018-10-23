Ürdün Kralı Riyad'a uçarak gitti

Ekonomik olarak zor günler geçiren Ürdün, Suudi Arabistan’daki yatırım zirvesine katılmak ve Kral Selman’la görüşmek üzere ülkenin başkenti Riyad’a gitti. Kral Selman’la Ürdün Kralı arasındaki görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ürdün, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in de bulunduğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Ürdün’e orta vadeli beş milyar dolar yardım paketi açıklamıştı.

Ürdün Kralı, aynı zamanda bugün başlayan Çöldeki Davos olarak da bilinen ‘yatırım zirvesi’ne de katılacağı öğrenildi.

‘ÇÖLDEKİ DAVOS’

Suudi Arabistan'da Çöldeki Davos olarak da bilinen 'Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı' Kaşıkçı cinayetinin gölgesinde bugün itibariyle başlayıp 25 Ekim'e kadar sürecek.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek FII Konferansı'na daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim bu etkinliği boykot etme kararı almıştı.

Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülkenin bakanlarının yanı sıra bu ülkelere ait dünyaca ünlü şirket yöneticileri konferansı boykot edeceklerini duyurdu. Buna karşın Rus ve Çinli şirketlerin Suudi Arabistan ile Batılı firmaların ilişkilerinin bozulma ihtimalini fırsata çevirmek için FII Konferansı'na katılacağı kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 15:35