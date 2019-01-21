Ürdün sınırdaki yeni İsrail havaalanı protesto edildi

Ürdün'de sınıra yakın yeni bir İsrail avaalanı açılışı protesto edildi.

Ürdün devleti tarafından yönetilen Al-Mamlaka televizyonunda yer alan habere göre, Güney İsrail şehri Eilat'a 18 kilometre mesafedeki Ramon Uluslararası Havaalanı, Ürdün sınırından birkaç kilometre uzakta olacak.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yeni havaalanının resmi açılışını bugün yapacak.

Ancak Amman, İsrail havaalanının bulunduğu yerin, krallığın hava egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

El-Mamlaka televizyonunda, Ürdün makamlarının İsrail havaalanındaki uluslararası kuruluşlarla daha fazla ayrıntı vermeden şikayet ettiklerini söyledi.

Raporda Ürdün makamlarının resmi bir yorumu yoktu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net