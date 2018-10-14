Ürdün, Suriye sınırını tekrar açıyor

Ürdün ve Suriye hükümetleri, iki ülke arasındaki sınırın 15 Ekim Pazartesi günü, 3 yıl sonra yeniden açılacağını duyurdu.

Suriye hükümeti, Ürdün'e açılan Nasib sınır kapısının içerisinde yer aldığı bölgeyi Temmuz ayında, haftalar süren çatışmaların ardından cihatçılardan temizlemişti.

Bugün, iki ülkenin teknik ekipleri, Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin son düzenlemeleri yapmak üzere sınırın Ürdün tarafında buluştu.

Amman Sanayi Odası Başkanı Nael Husami, sınır kapısının Pazartesi günü resmi olarak açılacağını ancak henüz normal trafik akışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Suriye'nin, henüz, Lübnan ile sınırından başka normal şekilde işleyen bir sınırı yok. Suriyeli yetkililerin Bağdat'ta Irak sınırının da açılması için temaslarda bulunduğu öğrenildi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 20:29