Ürdün ve İsrail arasında Mescid-i Aksa krizi

İsrail’in son dönemde Ürdün’ün Mescid-i Aksa üzerindeki himayesini özellikle bazı Körfez ülkeleriyle anlaşmalar sonrasında törpülemeye yönelik adımlar attığı biliniyor. İsrail’in hem fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskınına göz yumarak hem de bazı Arap ülkelerinden heyetleri, Ürdün ve Filistin Yönetimi’ne bilgi vermeden Aksa’yı ziyaretlerine izin vermesi, bu girişime örnek olarak gösterilebilir. Son olarak işgalci İsrail yönetiminin Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ın Mescid-i Aksa’yı ziyaretine engel olması, iki ülke arasındaki kriz çıkardı. Ürdün gelişme üzerine İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmayı planladığı ziyaret Ürdün hava sahası engeline takıldı. Ürdün yönetimi Netanyahu’nun BAE ziyaretine yönelik güzergahta hava sahası kullanımına izin vermedi.

BAE’YE GEÇİŞE KAPADI

İsrail gazetesi Jerusalem Post’un haberine göre Netanyahu’nun BAE’ye yapmayı planladığı ziyaretin, Ürdün’ün hava sahasından geçiş izni vermemesi nedeniyle ertelendiği duyuruldu. İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Netanyahu’nun BAE’yi ziyareti ertelendi çünkü şu anda Ürdünlüler tarafından uçuş izni için yetki verilmiyor” denildi.

KORUMA SAYISI BAHANESİ

İsrail medyası, Ürdün’ün uçuş izni vermeme sebebini de değerlendirdi. Yerel medyada yer alan haberde, uçuş izni verilmeme sebebinin Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ın dün Mescid-i Aksa’yı ziyaretinin iptal edilmesi olduğu ifade edildi. Veliaht Prensi Abdullah’ın yetki verilenden daha fazla güvenlik görevlisi ve korumayla İsrail sınırını geçmek istediği, İsrail güçlerinin bunu bahane ederek ziyarete izin vermediği ve devamında Prens Abdullah’ın ziyaretini iptal ettiği aktarıldı.

FANATİKLERDEN BASKIN

Ürdün Veliaht Prensi’ne Aksa’yı ziyaret için vize vermeyen işgalci güç, bir gün sonra aralarında eski milletvekili Haham Yehuda Glick’in de bulunduğu İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi grubun, Harem-i Şerif’in avlularında dolaşmasına göz yumdu. İsrail’in bu yolla Ürdün’e mesaj vermek istediği değerlendiriliyor. İsrail, 2000 yılında dönemin Başbakanı Ariel Şaron’un düzenlediği baskınla birlikte Ürdün’e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı’nın kontrolünü zayıflatma çabasında.

BAE VE BAHREYN’İ DE KULLANIYOR

İsrail son dönemde bu politikasında bazı Arap ülkelerini de kullanıyor. Geçen yıl BAE ve Bahreyn’le sözde “normalleşme” anlaşması imzalayan işgalci yönetim, bu ülkelerden gelen heyetleri, Aksa Vakfı’na bilgi vermeden, Harem-i Şerif’e girmesini sağladı. Bu adım hem Ürdün’ün hem de Filistin’in tepkisini çekti.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 08:37