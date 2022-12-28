Ürdün, Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te Hristiyanların arazisine baskınını kınadı

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinin arazisine yönelik, Yahudi yerleşimcilerce düzenlenen baskını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimci grupların Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait mekanlara saldırılarını sürdürdüğü ve son olarak dün Doğu Kudüs'ün Hilva Vadisi'ndeki araziye baskın yaptıkları hatırlatıldı.

Yahudi yerleşimcilerin söz konusu baskın ve saldırılarının kınandığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali'nin şu sözlerine yer verildi:

"Ürdün Krallığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların varlığını hedef alan her türlü uygulamayı mutlak anlamda reddediyor. Ürdün aynı zamanda Müslüman ve Hristiyan vakıflara ait gayrimenkuller dahil Kudüs'teki tarihi ve yasal konumunun değiştirilmesini de reddediyor. Ürdün, radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Kudüs'teki Ortodoks Kilisesinin yanındadır."

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan açıklamada, "Siyonist radikal bir grup, Kudüs'teki Eski Şehir'in güneyindeki Hilva Vadisi'nde Patrikhane'ye ait bir araziye hiçbir gerekçe gösterilmeden baskın düzenledi." ifadelerine yer verilmişti.

Grubun söz konusu baskını İsrail polisi ve Sınır Muhafızları'nın korumasında gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Bu baskın, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinin arazilerine açık bir saldırıdır." denilmişti.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Rum Ortodoks Patrikhanesine ait araziye baskını üzerine İsrail polisiyle arbede yaşayan Filistinlilerden 5 kişi gözaltına alınmıştı.