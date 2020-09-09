Ürdün’de 40 ülkeye uçuşlar yeniden başladı

Ürdün’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm ticari uçuşların askıya alınmasından neredeyse 6 ay sonra yaklaşık 40 ülkeye düzenli uçuşlar yeniden başladı.

Hükümet, Mart ayı ortasında koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için uyguladığı kapatma önlemlerinin bir parçası olarak tüm uçuşları askıya aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’nı denetleyerek, hükümetin uçuşların başlamasına ilişkin uyguladığı tedbirler hakkında bilgi aldı.

Uçuşlara yeniden başlama hamlesi, bu yıl yüzde 3,4 küçülmesi beklenen ekonomiyi canlandırma amacıyla yapıldı.

Ürdün’e gelen yolcuların, seyahatten 72 saat önce ve ülkeye varışta koronavirüs testi yaptırması gerekiyor.

Hükümet, uçuşların başlayacağı 40 ülkeyi yaşanan salgının durumuna göre üç seviyeye ayırdı.

Tüm yolcuların, geldikleri ülkeye bağlı olarak evde en az 5 veya en fazla 14 gün izole edilmesi gerekecek.

Kaynak: Şarku'l awsat